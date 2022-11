Max Verstappen pakt pole in Abu Dhabi

Bij de eerste pogingen in Q3, het laatste deel van de kwalificaties met de tien snelsten, liet Max Verstappen (Red Bull) de snelste tijd optekenen. In de laatste vliegende ronde gaf de wereldkampioen een slipstream aan teammaat Sergio Perez, die daarmee de snelste middensector neerzette. Maar over de hele ronde was Verstappen toch nog sneller. De Red Bulls werden zo eerste en twee, met Verstappen voor Perez. Startrij twee wordt voor de Ferrari’s - Charles Leclerc voor Carlos Sainz - en rij drie voor de Mercedessen - Lewis Hamilton voor George Russell.

Q1, het eerste deel van de kwalificaties met alle twintig rijders, bracht geen groot drama. Verstappen en Perez eindigden bovenaan de tabellen. Geëlimineerd werden Kevin Magnussen (Haas), Pierre Gasly, (AlphaTauri), Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Alex Albon (Williams) and Nicky Latifi (Williams). Magnussen was een week geleden nog de verrassende polesitter, maar is nu meteen uitgeschakeld en wordt geklopt door zijn teamgenoot, de afscheidnemende Mick Schumacher.

In Q2 was Sergio Perez (Red Bull) het snelst, terwijl Verstappen kloeg over onverklaarbaar gedrag van zijn banden. Gewipt werden Fernando Alonso (alpine), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Mick Schumache( (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) en Zhou Guanyu (Alfa Romeo).