Vrijwilligers planten bos van 2000 bomen vlakbij militaire vliegbasis: “Te hoge bomen zouden vliegverkeer kunnen storen”

Honderden vrijwilligers hielpen de voorbij twee dagen mee om een zone van ruim 1 ha te bebossen. De boomsoorten - haagbeuk, hazelaar, ruwe berk, wintereik en winterlinde- werden gekozen in functie van de nabijheid van de vliegbasis Kleine-Brogel. Te hoge bomen zouden namelijk vogels aantrekken die het vliegverkeer kunnen verstoren.

Natuurbeheerplan

De aanleg van het bos past in het kader van het natuurbeheer plan voor het hele gebied van ruim 14 hectare, licht burgemeester Steven Matheï (cd&v) toe: “Dit plan dat wordt uitgerold over 24 jaar zorgt voor de herontwikkeling van natuur met onder andere heide, schraalgrasland en bos. Ook bepaalt dit plan van aanpak de bijhorende beheers- en onderhoudsmaatregelen. Het doel is een nieuw natuurgebied dat gedeeltelijk zal worden opengesteld voor wandelaars en fietsers. Daarnaast gaat de stad in samenwerking met de vliegbasis Kleine-Brogel werk maken van een aangepaste spotterscorner langs de Kiezel Kleine-Brogel.”

Voor de realisatie van dit bos werkt de stad met BOS+, die via het Klimaatbossenfonds de plantactie steunt. De financiële middelen zijn afkomstig van sponsorende bedrijven, in dit geval Henkel, donateurs en subsidies. De totale kostprijs voor de aanleg van het bos bedraagt 6000 euro.