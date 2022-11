Speelvogel Tom Pidcock op z’n best: “Ik geef per cross één antwoord in het Nederlands, want ik ben een stomme ezel”

Pidcock reed met het WK in Fayetteville zijn laatste cross. In Merksplas showt hij voor het eerst zijn regenboogtrui aan het publiek en hij liet voor de start ook horen dat hij intussen een mondje Nederlands spreekt, waar hij overigens zelf achter vroeg om dit te mogen doen. “Het is fijn om hier te zijn en terug te kunnen crossen”, sprak hij quasi foutloos met weliswaar een Britse tongval.

“Ik kijk ernaar uit om zo vaak mogelijk mijn regenboogtrui te laten zien. En nu ga ik stoppen: Ik geef maar één antwoord in het Nederlands per cross, want ik ben een stomme ezel”, lacht Pidcock die met deze uitspraak al bij voorbaat voor hét moment van de crossnamiddag zorgde.

LEES OOK. Wereldkampioen Tom Pidcock pakt uit met gloednieuwe fiets bij terugkeer in het veld in Merksplas

De Brit gaf verder aan de voorbije weken goed getraind te hebben, maar niet weet of hij kan winnen. “Al is mijn conditie beter dan vorig jaar toen ik hervatte, maar dit is wel een moeilijk en lastig parcours. De voorbije jaren had ik ook wat tijd nodig om erin te komen, dat zal nu wellicht niet anders zijn.”

Pidcock is de eerste van de drie ‘tenoren’ die in het veld hervat. De terugkeer van Mathieu van der Poel is nog niet officieel gekend, Wout van Aert hervat in de Wereldbeker in Antwerpen op 4 december.