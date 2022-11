Eindelijk is het zover: bijna tien maanden nadat hij in het Amerikaanse Fayetteville wereldkampioen werd, mag Tom Pidcock zijn eerste veldrit in de regenboogtrui afwerken. Dat doet hij tijdens de Superprestigemanche in Merksplas. Kan hij op zijn nieuwe witte fiets met regenboogkleuren ook verrassen en meteen een eerste overwinning pakken?