Ceylin del Carmen Alvarado nieuwe aardbeiprinses na ware demonstratie in Superprestige Merksplas

Ceylin del Carmen Alvardo (Alpecin - Deceuninck) heeft de zegeruiker gepakt in de Aardbeiencross in Merksplas, de derde manche van de Superprestige. Op het domein Kolonie reed de 24-jarige ex-wereldkampioene snel weg en soleerde onbedreigd naar de zege. Denise Betsema en Inge van der Heijden vervolledigden het podium.

In de Noorderkempen wachtte de rensters een hobbelig parcours, een mix tussen weien, zandstroken, technische bospaden, balkjes, bruggen en zelfs kasseien. Zoek niet naar Fem van Empel, Puck Pieterse of Shirin van Anrooij, de drie youngsters lassen een dagje rust in.

Het was wereldkampioene Marianne Vos die als eerste het veld indook. Ook Lucinda Brand - die haar tweede veldrit afwerkte na een blessure - startte prima, maar zakte na twee foutjes in de eerste stroken helemaal weg. Een sterke start, die had ook de piepjonge Fleur Moors. De Belgische stoof van de achterhoede door naar plek vier, maar dat was iets te ambitieus.

Ook de nochtans zo ervaren Vos was te snel vertrokken en bekocht dat al halverwege de eerste ronde. Ze moest Ceylin del Carmen Alvarado laten rijden en zakte helemaal weg. Voor Alvarado lag zo de weg helemaal open. Ze had al snel een flinke kloof te pakken, en zette een demonstratie van start tot finish neer.

Marianne Vos. — © BELGA

Fruitweekend

Inge van der Heijden en Denise Betsema gingen de strijd met elkaar aan voor de dichtste ereplaats. Ze bleven in elkaars gezelschap tot de allerlaatste ronde, maar dan trok Betsema de lakens naar zich toe. Zij werd tweede, Van der Heijden mocht als derde Nederlandse mee het podium op. In tegenstelling tot Vos knokte Brand zich wel weer een weg naar voor en werd vierde.

Alvarado zette een knappe solo neer. — © BELGA

Na de Jaarmarktcross in Niel wint Alvarado zo haar tweede cross van het seizoen, opnieuw in de Superprestige. Met twee zeges in drie manches neemt Alvardo ook de leidersplaats in het klassement over. Merksplas was het decor van de start van een echt fruitweekend: zaterdag de Aardbeiencross in Merksplas, zondag volgt de Druivencross in Overijse.

