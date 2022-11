Pascale Naessens neemt afscheid van deelneemster ‘De Schaal van Pascale’: “Je was een prachtige vrouw”

“Lieve An, vandaag nemen we afscheid van jou. Het blijft onwezenlijk, de gedachte dat je er niet meer bent. Ik heb je leren kennen in het programma als een warme, goedlachse vrouw. Het was ook zo fijn om te zien hoe jij en de andere kandidaten zo’n mooie vriendschap hadden opgebouwd, ik genoot er mee van”, schrijft Naessens op Instagram. “Mijn gedachten gaan ook naar je twee zonen waar je telkens opnieuw zo trots over vertelde. Ik wens je zonen, je partner Lode en al je dierbaren veel kracht en liefde toe. Rust zacht, lieve An. Heel fijn dat ik je heb leren kennen. Je was een prachtige vrouw.”

De 53-jarige An nam deel aan het programma De Schaal van Pascale, waarbij op zoek gegaan werd naar de beste hobby-keramist. An moest net voor de finale het programma alsnog verlaten. VTM bevestigt het overlijden van An. “Ons oprecht medeleven gaat uit naar iedereen die haar dierbaar was. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies”, klinkt het.

An was ze een binnenhuisarchitecte van opleiding, maar vooral baatte ze de laatste jaren een eigen filiaal uit in de verkoop van keukens. Ze hield van koken, en met de recepten van Naessens slaagde ze erin 25 kilogram te verliezen. Drie jaar geleden beet de keramiek-microbe haar, toen ze een workshop pottenbakken volgde in Frankrijk. Ze kocht een oven en een draaischijf en begon te oefenen in haar garage. Het was haar grootste hobby geworden. Ze deed mee aan de wedstrijd ter ere van haar hondje Arthur, die vorig jaar overleden is. Hij lag altijd naast haar draaischijf als ze bezig was.