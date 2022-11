Deurne

Sinds deze week bekend raakte dat er geen ernstig overnamebod is voor Makro, is de winkelketen een magneet voor koopjesjagers. Het was geen overrompeling zaterdag, maar de gangen liepen toch goed vol. In de karren lagen zowel dozen wijn als kerstversiering, speelgoed en zelfs een draagbare jacuzzi. “Hier droom ik al vier jaar van.”