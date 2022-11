Staat het imperium van Peter Gillis op vallen? Geen vergunning voor vijf parken

Vijf gemeenten met een Gillis-park gaan vergunningen eisen voor zijn vakantieparken. Omdat de kans klein is dat hij die krijgt, dreigt sluiting voor vijf van zijn negen Nederlandse vakantieparken, blijkt uit onderzoek van het AD. Eén park is al gesloten.

Bij zo’n vergunningsaanvraag moet de ondernemer ook de zogeheten Bibob-toets doorstaan. Daarbij wordt gekeken of er een risico bestaat dat de ondernemer de vergunning misbruikt voor witwassen of criminele zaken.

Dit jaar is de Oostappen Groep van Gillis bij de aanvraag van andere vergunningen steeds voor deze toets gezakt. Hij kan hierdoor al fluiten naar vergunningen voor een horecazaak op zijn park Slot Cranendonck in Soerendonk en voor uitbreiding van zijn park De Berckt in Baarlo. Zijn pas aangeschafte camping in Valkenburg mag zelfs helemaal niet open omdat hij geen exploitatievergunning krijgt.