Belgisch schaatssucces in Heerenveen: Sandrine Tas wint wereldbeker 1.500 meter in B-groep en promoveert

Op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in het Nederlandse Heerenveen heeft Sandrine Tas de 1.500 meter in de B-groep gewonnen. Tas verbeterde haar persoonlijke toptijd met 46 honderdsten tot 1:58.09.

Door haar overwinning mag de 27-jarige rijdster uit Oostende bij de volgende wereldbekerwedstrijd starten in de A-groep. De Nederlandse Reina Anema (1:58.82) en de Zwitserse Kaitlyn Mcgregor (1:59.15) promoveren met Tas mee.

Voor de wedstrijd had Tas laten weten bij de afstanden niet zo zeer naar tijden te kijken maar vooral op haar techniek te letten. Daarbij houdt ze de langere termijn in de gaten, ze kijkt verder dan het huidige na olympische seizoen.

Op jacht naar het BR

De massastart heeft bij Tas prioriteit. Streeftijden voor de afstanden zegt ze niet in haar hoofd te hebben. Maar ze zette zaterdagochtend in een nagenoeg leeg Thialfstadion wel een stapje in de goede richting. Slechts drie van de 21 rijdsters in de B-groep verbeterden zich. Haar record is nog maar 1,1 seconde verwijderd van het Belgisch record van Jelena Peeters (Calgary, 3 december 2017).

Tas schaatste tegen haar teamgenoot bij Novus, de Britse Ellia Smeding, een voorbeeldige race. Ze opende in 26,4 en vervolgde met een ronde van 29,1. Smeding zorgde in de openingsronde (28,5) voor tempo, waarvan Tas keurig gebruikmaakte. Het verval is de resterende ovalen was steeds anderhalve seconde.

Op de 500 meter bij de mannen (B-groep) eindigde Mathias Vosté als twintigste (van 22) in 35.91. Winnaar van die wedstrijd was Marten Liiv uit Estland in 34.93.