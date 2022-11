“Alle menselijkheid is verdwenen”: zo gaat het eraan toe bij de krachtmeting tussen supermarkten en leveranciers

De oorlog om de klant is groter dan ooit en dat zorgt ervoor dat de onderhandelingen tussen supermarkten en leveranciers nooit zo scherp gevoerd werden als nu. Al maanden klaagt de retail dat de gaten in rekken te wijten zijn “aan stugge gesprekken” met leveranciers die te veel geld vragen. Nu vertellen Belgische bedrijfsleiders hun kant van het verhaal. Over hoe ze met onderhandelingstrucs, uitstelmanoeuvres en “hallucinante” scheldpartijen onder druk gezet worden om in te binden én met verlies te werken. “Je bent een vuile leugenaar, riep die Duitse aankoper. Du lügst und betrügst uns.”