Kim Vanreusel grijpt op Wereldbeker in Levi naast tweede run op de slalom

De 24-jarige Kim Vanreusel is zaterdag als 51e (op 74 deelneemsters) geëindigd in de eerste run van de wereldbekermanche slalom in het Finse Levi. Dat volstond niet om door te stoten.

De Antwerpse klokte af na 57.93. Daarmee was ze bijna 3,5 seconden (3.45) trager dan de Duitse Lena Dürr. Die noteerde met 54.48 de toptijd voor de Zweedse Anna Swenn Larsson (tweede op 0.45) en de Amerikaanse Mikaela Shiffrin (derde op 0.55), die vorig seizoen voor de vierde keer de algemene wereldbeker won.

De Slovaakse Petra Vlhova, de titelverdedigster in de wereldbeker slalom, zette de vierde tijd neer op 0.57 van Dürr.

Titelverdedigster Petre Vhlova. — © via REUTERS

De tweede run start om 13 uur. Alleen de beste 30 uit de eerste run komen daarin in actie. De slalom in Levi is, na een aantal afgelastingen, de eerste wedstrijd van het seizoen in de wereldbeker alpijnse ski voor vrouwen. De mannen kwamen vorige maand al in actie tijdens een reuzenslalom in het Oostenrijkse Sölden.