WADA heeft weinig vertrouwen in Russische antidopingagentschap na dopingschandaal: “Einde schorsing betekent niets”

Op 17 december loopt de jarenlange schorsing van de Russische topsport af. “Maar dat betekent nog niet de re-integratie”, beklemtoonde de kersvers herkozen WADA-voorzitter Witold Banka vrijdag. “Het vertrouwen in het Russische antidopingagentschap (Rusada) blijft immers erg laag.”

In december 2019 kreeg het Rusada door het Wereldantidopingagentschap het etiket “niet-conform” opgekleefd en werd Rusland voor vier jaar geschorst van Olympische Spelen en andere grote sportevenementen. Die schorsing werd in december 2020 door het Internationaal Sporttribunaal TAS tot twee jaar gehalveerd.

WADA-voorzitter Witold Banka. — © REUTERS

“Het proces van re-integratie eindigt niet op 17 december”, waarschuwde Banka. “Eigenlijk begint het dan pas. Ze hebben nog veel werk om ons vertrouwen terug te winnen. In drie fases zal nagegaan worden of het Rusada aan alle voorwaarden voldoet. We willen elk punt verifiëren. En met verifiëren bedoel ik verifiëren, niet iets op iemands woord geloven.”

Banka voegde er ook nog aan toe dat het WADA de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité en Paralympisch Comité om Rusland van de internationale sportscène te weren, blijft steunen. Door de schorsing mistte Rusland de voorbije Olympische Spelen. De meeste atleten uit het land konden echter wel deelnemen, maar onder neutrale vlag.