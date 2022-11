In de Koekestraat in Sint-Truiden heeft een oververhitte pelletkachel voor veel rook gezorgd in huis. De brand werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gealarmeerd. De bewoners reageerden efficiënt en goed door de stekker van de pelletkachel uit te trekken waardoor de situatie snel onder controle was. Het huis werd verlucht en er werd een CO meting gedaan.

maw