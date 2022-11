Koppel ontdekt verborgen camera in slaapkamer van hun Airbnb: “Hij was op ons bed gericht”

Een Braziliaans koppel wilde genieten van een zonovergoten vakantie in Copacabana, het bekendste strand van Rio De Janeiro, maar dat liep anders dan gepland. Voor hun tripje hadden Julia en Ana een kamer gehuurd via Airbnb, maar toen ze zich klaarmaakten om naar het strand te gaan, zagen ze plots “iets blinken” in een kastje boven de deur van de slaapkamer. “Een verborgen camera”, klinkt het in de video die ze maakten voor ze de politie contacteerden. “En op wat is hij gericht? Ons bed.”