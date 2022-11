Uitgenodigde Belgische WK-fans kunnen dan toch fluiten naar extra vergoeding van 68 euro per dag

De fans van de Rode Duivels die op de kosten van de organisatie naar Qatar mochten afreizen, zullen dan toch geen zakcent van 68 euro per dag erbovenop krijgen. Twintig Belgische supporters gingen in op het aanbod van gratis vluchten, hotel en daarbovenop de extra vergoeding, maar die valt nu dus weg.

Ook fans uit andere landen die op het aanbod van ‘Fan Leader Network’ ingingen, zullen de vergoeding niet krijgen. Dat laten de Qatarese autoriteiten nu zelf weten twee dagen voor de openingsceremonie het WK op gang schiet.

De supporters krijgen wel nog steeds de vliegtuigreis en hotels terugbetaald, maar ze blijven ook kritiek te verwerken krijgen. Door in te gaan op het aanbod, zouden ze in ruil Qatar, het event en alles wat erbij hoort in een positief daglicht moeten zetten, met name op sociale media. Al wordt dit nog steeds met man en macht ontkend door zowel de organisatie als de fans zelf.

Strikt vertrouwelijk

De autoriteiten leggen de schuld van het vervallen van de vergoeding bij de pers nadat werd bekendgemaakt dat de fans werden betaald. “Vanwege de recente ontwikkelingen in de media willen we onze bezoekende fans graag beschermen tegen de foutief geïnformeerde uitspraken. Daardoor wordt de dagvergoeding helaas niet meer verstrekt. De toelage was bedoeld als een kleine verhoging van uw eigen persoonlijke middelen om te helpen eten en drinken te kopen tijdens uw verblijf”, kregen de fans in een mail te horen.

Sommige fans laten hun ongenoegen al blijken omdat ze gerekend hadden op de extra vergoeding van 68 euro per dag, maar de organisatie countert: “We hebben vanaf het begin gevraagd dat u voldoende geld meebracht om uw eigen kosten van levensonderhoud te dekken. We hebben enkel toegezegd om vluchten, accommodatie en het ticket voor de openingswedstrijd te dekken.”

Onderaan het bericht stond ook een extra dreigement dat de info strikt vertrouwelijk is en niet gedeeld mocht worden, maar het nieuws lekte toch uit in onder meer The Guardian. Het nieuws werd ons ook bevestigd door de Belgische fans. bevestigd door Belgische fans.