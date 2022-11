SINT-TRUIDEN

Vrijdagavond, rond 22 uur, is een 25-jarige bestuurster uit Sint-Truiden met haar Mitsubishi Outlander tegen de vangrails beland op de expresweg N80. Vermoedelijk is haar voertuig gaan slippen door de watergladheid (aquaplaning). Het had hard geregend. De vrouw bleef ongedeerd. Haar wagen moest worden getakeld. (jcr)