Hoe het oudste netwerk van onze planeet met een sluwe tactiek beslist over leven en dood op aarde

Hij ligt aan de basis van alle leven op het vasteland en toch weten we er nog bijzonder weinig over: de schimmel. Onzichtbaar voor het blote oog, maar de grootste overlever op aarde. In staat om wortels te voorzien van voedsel of net om ze voedsel te ontzeggen. Een hersenloos netwerk dat toch in staat is strategieën te ontwikkelen, gelijkend op onze markteconomie. En van onschatbare waarde voor de biodiversiteit en de opwarming van de aarde.