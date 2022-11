Hoe bruggen over water worden gebouwd, en wat dat te maken heeft met de Romeinen

Bij de Meulestedebrug in Gent zijn bouwkuipen gebruikt, gemaakt van damwanden, die je kan leegpompen om er dan stalen pijlers in te slaan. — © fvv

Elke keer als ik een brug over een brede rivier zie, stel ik me de vraag hoe men dat heeft gedaan. Hoe plaatsen ze brugpijlers in het water?

Er zijn verschillende manieren om brugpijlers in het water te bouwen, zegt ingenieur Elias Sileghem van het gespecialiseerde bureau SBE uit Sint­Niklaas. “Het hangt af van de situatie, de ondergrond en het type brug.” In Vlaanderen wordt door de bank genomen meestal gewerkt met bouwkuipen, zegt hij. “Een waterdichte kuip met damwanden – stalen platen – wordt in het water gelaten. Die damwanden trillen of hameren ze diep in de bodem. Daarna wordt het water uit de kuip gepompt.” Op die manier kunnen de pijlers “in den droge” in de grond worden geheid – gestampt – of wordt een ­betonconstructie gebouwd die dient als fundering.

Het is goed mogelijk dat de wanden van die bouwkuip het zwaar te verduren krijgen door de druk van het stromende water van de rivier of het kanaal. “Om dat op te vangen, gebruiken we stempelramen. Dat zijn stalen constructies die van de ene wand naar de ander lopen en zo de druk overdragen zonder dat de kuip het begeeft.”

© Shutterstock

De pijlers – stalen buizen – worden vervolgens in de bodem gestampt. “Daarna kan er nog een betonnen constructie rond worden gemaakt. Dat hangt af van het soort brug of de draagkracht en de eroderende kenmerken van het kanaal of de rivier. Ingenieurs berekenen welke optie de meest optimale is”, zegt Sileghem. “En eens die constructie van pijlers klaar is, wordt het bovenwerk van de brug erop gebouwd en de kuip verwijderd.” De bouwkuip­methode komt in Vlaanderen het vaakst voor. “Voor de Meulestedebrug die op dit moment in Gent wordt gebouwd, werken ze volgens dat principe.”

Snel en duur

Er is nochtans een wat eenvoudigere en vooral snellere manier om brugpijlers in het water te bouwen, zonder een waterdichte kuip. “Er is een systeem waarbij je niet onder de waterlijn moet werken. Dat is inderdaad sneller, maar ook duurder”, zegt Sileghem. “Je kan, afhankelijk van de bodem, stalen of betonnen buispalen, die als pijler dienen, vanop een ponton in het water laten zakken en in de bodem slaan.”

De hangende constructie van de brug zelf wordt vervolgens op de palen gezet. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, want voor die bouwwijze moet de ondergrond wel stabiel genoeg zijn en bovendien is het veel duurder omdat er veel meer bij komt kijken. “Doorgaans worden er prefab brugelementen voor gebruikt, die ook duurder zijn dan die die ter plaatse worden gemaakt. Maar het grote voordeel is wel dat het veel sneller gaat.” In de haven van Zeebrugge is onlangs een brug op die manier gebouwd.

© © Tom Mackie

De derde manier van brugpijlers bouwen heet in het jargon een constructie met een “caisson”, letterlijk: een kistje. “Die bouwwijze wordt niet vaak toegepast. Maar de bekende Erasmusbrug in Rotterdam is wel volgens het caisson-principe gebouwd”, zegt Elias Sileghem. Bij de twee andere systemen worden telkens palen in de ­bodem geheid. Maar als de ­ondergrond echt heel stevig en stabiel is, dan is de caisson het makkelijkst. “Vergelijk het met een grote betonnen bak die in het water wordt gelaten en die gradueel wordt opgevuld met beton. Op die manier zakt die helemaal naar de bodem en doet hij dienst als fundering voor de pijler die er op wordt gemonteerd, boven de waterlijn meestal.”

Net als de Romeinen

Zo’n bouwwijze komt dicht in de buurt van hoe de oude Romeinen destijds hun bruggen bouwden, zegt Sileghem. “Zij gebruikten de caisson avant la lettre. Ze gooiden gewichtsblokken in het water, zoals een caisson, en stapelden die ­stenen tot ze boven de waterspiegel waren. Vervolgens bouwden ze daarop voort.” Dat deden ze zelfs met beton, of toch een voorloper ervan. “Men heeft zich heel lang afgevraagd welk materiaal de Romeinen precies gebruikten. Hun methode is in de loop der tijden verloren gegaan en het heeft meer dan duizend jaar geduurd voor men erachterkwam dat ze een mengeling gebruikten van aarde en vulkaanas, dat ze ter beschikking hadden rond de Etna en de Vesuvius. Die mengeling veranderde bij het opdrogen in een stevige, steenharde substantie, zoals ons beton.” (Frank Poosen)