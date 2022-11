NBA. Joel Embiid leidt Philadelphia voorbij Milwaukee, kater voor Chicago Bulls na comeback

Philadelphia heeft vrijdagavond in de NBA de topaffiche tegen de Milwaukee Bucks tot een goed einde gebracht. De Sixers wonnen in eigen huis met 110-102 en hadden dat vooral te danken aan hun Kameroense sterspeler Joel Embiid. Die was goed voor 32 punten, 11 rebounds en 8 assists.

Bij de bezoekers tekende de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo voor 25 punten en 14 rebounds. Dat volstond niet om de Bucks te behoeden voor een vierde competitienederlaag dit seizoen. In de tussenstand van de Eastern Conference blijft de kampioen van 2021 tweede achter Boston. De Celtics haalden het in New Orleans met 109-117. Philadelphia is voorlopig achtste in het klassement.

Golden State doet het dit seizoen dramatisch op verplaatsing maar thuis presteren de Warriors wel op niveau. De regerende kampioen versloeg de New York Knicks met 111-101. Stephen Curry eindigde met 24 punten, 10 assists en 6 rebounds.

Stephen Curry met nummer 30. — © Getty Images via AFP

De Los Angeles Lakers wonnen het kelderduel tegen de Detroit Pistons met 128-121. De recordkampioen moest het voor de derde wedstrijd op rij zonder LeBron James (liesblessure) stellen. In zijn afwezigheid blonk Anthony Davis uit met 38 punten en 16 rebounds.

De Chicago Bulls tenslotte zullen met een fikse kater gaan slapen zijn. Sterspeler Zach LaVine vond zijn shot niet (1 op 14) en zo kwamen de Bulls 19 punten achter. Met dank aan onder meer talent Ayo Dosunmu begonnen de Bulls aan een straffe comeback en stonden vier tellen voor het einde zelfs twee punten voor, maar kregen dan na twee gemiste vrijworpen en een driepunter van Jalen Suggs het deksel op de neus tegen de Orlando Magic. Het werd 107-108.

