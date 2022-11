10-jarige spreekt klimaattop toe: “Ik leg een eenvoudige vraag op tafel”

Misschien was het wel de meest opvallende toespraak van de hele klimaattop. De 10-jarige Nakeeyat Dramani Sam uit Ghana mocht de honderden delegaties toespreken in Sharm el-Sheikh en kreeg daarvoor een staande ovatie.

“Achterstallige betaling” stond er op het bordje dat de 10-jarige vasthield toen ze de vertegenwoordigers van zo wat alle landen toesprak in Sharm el-Sheikh. “Ik leg een eenvoudige vraag op tafel,” zei ze. “Wanneer kunt u ons terugbetalen? Want de betaling is achterstallig.” Ze verwees daarbij naar de impact die de overstromingen in haar land teweegbrachten. “Als jullie allemaal jong zouden zijn zoals ik, zouden jullie dan niet allang hebben afgesproken om al het nodige te doen om onze planeet te redden?” Ze stelde zich daarbij de vraag of de jeugd het misschien moet overnemen en er enkele jongerendelegaties naar de volgende klimaattop moeten gestuurd worden.

Na haar toespraak kreeg Nakeeyat Dramani Sam een staande ovatie. In een interview na haar toespraak verduidelijkte ze dat haar milieuactivisme een paar jaar geleden begon met haar liefde voor bomen. Ze schreef er een kinderboek over en plantte al meer dan 100 bomen sindsdien. “Ik roep ook op tot actie en dat elk kind een boom plant”, zei ze tegen AP. Volgens Sam zijn kinderen dan ook de beste mensen om zulke boodschappen te brengen, omdat zij de gevolgen van de opwarming van de aarde zullen ondervinden. “Wij zijn de toekomstige leiders, dus als wij praten luisteren de mensen”, zei ze. “Ik weet niet hoe het zit met volwassenen, want ik heb niet hun leeftijd.”

De 10-jarige Ghanese bracht dan wel een krachtige boodschap, maar toch ziet het er niet naar uit dat we veel resultaten mogen verwachten. De klimaatonderhandelaars begonnen vrijdag aan de eindsprint, maar zoals de traditie het wil, werd de deadline, vrijdagavond, overschreden en gaan de discussies voort tot uiterlijk zondag. Maar een krachtige slotverklaring lijkt veraf. Donderdagavond leek er plots toch een heel klein beetje hoop op een doorbraak, maar die werd snel van tafel geveegd. Egypte had de wereld (veel) dichter bij 1,5 graad opwarming moeten brengen, maar de afstand lijkt vooral te zijn vergroot.

