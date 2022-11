Zijn Harry Styles en Olivia Wilde uit elkaar?

SGG Bron: Page Six, TMZ, People, Variety, The Mirror

Ze lassen een pauze in. Dat is wat People Magazine schrijft over de relatie tussen Wilde en Styles. “Hij is nog altijd aan het touren en gaat naar het buitenland. Zij focust op haar kinderen en haar werk in Los Angeles”, klinkt het. “Het gebeurt allemaal heel vriendschappelijk. Ze zijn nog steeds goede vrienden. Maar op dit moment hebben ze verschillende prioriteiten die hen uit elkaar houden.”

De twee hebben zich zelf nog niet uitgesproken over een mogelijke breuk. De relatie tussen Wilde en Styles was sowieso al vrij turbulent. Toch in de media. Het afgelopen jaar waren er meermaals geruchten over hun relatie, die geleid zou hebben tot de breuk van Wilde en haar voormalige echtgenoot Jason Sudeikis. Ook strubbelingen op de set van Don’t worry darling zouden iets te maken hebben gehad met hun relatie.

Wilde en Styles werden voor het eerst aan elkaar gelinkt in januari 2021 nadat ze samen gefotografeerd werden op het huwelijk van een vriend.