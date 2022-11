Lotte Kopecky wint met overmacht eerste puntenkoers vrouwentweedaagse in ’t Kuipke, enkel Nederlandse kan in de buurt blijven

Lotte Kopecky heeft vrijdag in ‘t Kuipke de eerste puntenkoers, over 120 ronden, van de Gentse Tweedaagse voor vrouwen op haar naam gebracht. De Europese kampioene sprokkelde 90 punten en had eigenlijk maar één concurrente. De Nederlandse Marit Raaijmakers legde met 78 punten op de tweede plaats beslag. Shari Bossuyt vervolledigde het podium met 47 punten. De Nederlandse Daniek Hengeveld werd vierde (29 punten), haar landgenote Babette van der Wolf vijfde (10 punten).

In ’t Kuipke namen enkele Nederlandse en Belgische rensters deel. Kopecky won - voor de gelegenheid in een Europese trui als Europees kampioene op de puntenkoers - de eerste sprint, voor Raaijmakers en Sara Maes. Hengeveld pakte de tweede sprint. Kopecky zette het daarop op een lopen. Raaijmakers glipte mee en het tweetal pakte een ronde met de bijbehorende 20 bonuspunten.

Op zeventig ronden van het einde was de trend gezet en werd duidelijk wie het deelnemersveld domineerde. In een prangende sprint pakte Kopecky weer de volle vijf punten, voor Raaijmakers. Kopecky trok er daarna opnieuw op uit. Raaijmakers reageerde meteen en beet zich vast in het wiel. Bossuyt en Hengeveld gingen in het tegenoffensief en dit viertal pakte 20 punten.

Kopecky en Raaijmakers bleven elkaar bestoken, terwijl ook Bossuyt op dreef was gekomen. Kopecky stak ook de laatste sprint op zak en de winst in deze eerste puntenkoers. Zaterdag wordt de rest van het vrouwenprogramma afgewerkt. Dan staat nog een scratch, afvalling en een puntenkoers op de agenda.

