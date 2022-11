Verbrandingsovens kunnen berg cocaïne uit Antwerpse haven niet aan

Er wordt zoveel cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven, dat de vangst opgeslagen moet worden bij de douane. Dat kan de drugsbendes op ideeën brengen, schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen zaterdag.

Douane, politie en gerecht namen in 2021 bijna 90 ton cocaïne in ­beslag in de Antwerpse haven. Een historisch record, dat dit jaar naar alle waarschijnlijkheid opnieuw zal sneuvelen. Bij de douane achten ze de kans reëel dat dit jaar de grens van 100 ton gehaald zal worden.

Die toevloed veroorzaakt echter een gigantisch veiligheids­probleem. De erkende verbrandingsinstallaties krijgen de in­beslaggenomen cocaïne gewoon niet verwerkt, waardoor de voorraad hallucinante proporties ­begint aan te nemen. Op dit ­moment liggen er tientallen tonnen coke te wachten op ver­nietiging in loodsen van de douane.

De Antwerpse procureur Franky De Keyser trok enkele weken geleden al bij de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan de alarmbel. De voorraad ­cocaïne is inmiddels zo groot, dat criminele bendes wel eens op het idee zouden kunnen komen om de loodsen van de douane binnen te vallen.

Ook de Antwerpse burgemeester, Bart De Wever (N-VA), klopte om die reden al aan bij Van ­Quickenborne. Bij de kabinetten van Van ­Quickenborne en De Wever zegt men dat er gezamenlijk naar ­oplossingen wordt gezocht.