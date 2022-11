Moet commissaris-generaal van federale politie straks opstappen? “Afgekraakt tot op de grond”

De vergadering was een akelige confrontatie voor commissaris-generaal Marc De Mesmaeker. “Hij is door de ministers en de cabinetards die erbij waren afgekraakt tot op de grond”, zeggen onze bronnen. “Niets was nog goed. Verlinden en Van Quickenborne hadden een waslijst met disfuncties die ze hem voor de voeten wierpen.”

De Mesmaeker kreeg drie grote verwijten te verwerken. Ten eerste zou de digitalisering van de politie nog steeds compleet ondermaats zijn. Ten tweede zou de rekrutering nog altijd niet loslopen. Onze krant bracht eerder dit jaar uit dat verschillende klassen afgeschaft waren wegens te weinig kandidaten.

Het derde punt van kritiek was de bestrijding van de drugsmaffia in Antwerpen. Politiebronnen vertelden eerder al dat ons land de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit aan het verliezen is. De voortdurende ontploffingen in Antwerpen onderstrepen dat alleen maar.

“De onderliggende boodschap was duidelijk. De Mesmaeker moet niet meer hopen op een verlenging van zijn vijfjaarlijkse termijn, die in juni afloopt. Hij blijft voorlopig op post, maar de politiek wil hem duidelijk richting pensioen manoeuvreren”, zeggen de bronnen.

En verder: “De crisis bij de politie nu, met de dood van een Brusselse agent als triest dieptepunt, zet de politici onder grote druk om ‘iets’ te doen. Het lijkt erop dat ze De Mesmaeker zullen slachtofferen als zondebok. Zeker ook omdat hij zich altijd heel onafhankelijk heeft opgesteld en de politici durfde tegenspreken. Dat viel al langer niet in goede aarde binnen de regering. Wellicht staat de opvolger al klaar.”

Het kabinet van Binnenlandse Zaken wil enkel het volgende kwijt: “Het huidige mandaat van de commissaris-generaal loopt tot juni 2023. Zijn evaluatiecommissie wordt binnenkort samengesteld.” Zelfde boodschap op het kabinet van Justitie: “De evaluatie van de commissaris-generaal loopt.”

De federale politie reageert met een verwijzing naar de begrafenis van de vermoorde agent Thomas Monjoie. “Vandaag is een dag van rouw voor alle politiemensen van de Geïntegreerde Politie. De commissaris-generaal wenst daarom vandaag niet te reageren op uw vraag”, aldus de woordvoerster in een mail.