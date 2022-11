Schitterende Domien Loubry leidt Kangoeroes Mechelen naar winst in Charleroi

De start van de wedstrijd was nochtans voor de Henegouwers. Spiou Charleroi werkte aanvankelijk secuur af en had snel een 17-7 maximale bonus vast. Kangoeroes Mechelen herstelde echter ervaren op deze achterstand. Domien Loubry nam zijn team op sleeptouw en was de inspirator van de comeback. Met driepunters, vrijworpen en assists van Loubry ging het na een 2-12 tussenspurt naar een 19-19 tussenstand. Na het eerste kwart had Kangoeroes Mechelen een 20-21 bonusje op zak. In het tweede kwart bleef Charleroi via onder meer Antwerpenaar Yoeri Schoepen na 28-28 en 34-33 in de partij. Domien Loubry kreeg steun van Brian Fobbs. Het was evenwel Domien Loubry die met 18 punten (waaronder 4 op 5 bommen) en 5 assists in de eerste helft Kangoeroes Mechelen naar een 42-49 voorsprong leidde.

Met ook DeAndre Davis en Wen Mukubu liep Kangoeroes Mechelen in het derde kwart na 43-51 en 60-68 steeds verder weg. Bij 60-76 en via opnieuw Domien Loubry leek de Mechelse winst snel in het vierde kwart een feit. Rafael Lisboa en Nathan Kuta persten er nog een slotspurtje uit en Charleroi kroop na een 12-2 tussenspurt terug in de partij: 72-78. Verder reikte de comeback, ondanks een driepunter van Jhivan Jackson, van de Spirous echter niet. Kangoeroes Mechelen speelde het immers verstandig uit en realiseerde een prachtige zege on the road. Brian Fobbs was met 20 punten, 8 rebounds en 5 assists de tweede uitblinker bij de Mechelaars. Bij Charleroi viel Belgian Lion Alex Libert in de tweede helft met een bilblessure uit.

Charleroi-Kangoeroes Mechelen 76-88

Kwarts: 20-21, 22-28, 18-19, 16-20

Charleroi: V. Samardzic 1, Lisboa 11, Prepelic 2, Makwa 5, Izaw Bolavi 0, Jackson 10, Fogang 8, Libert 6, M. Samardzic 4, Schoepen 15, Kuta 14

Kangoeroes Mechelen: Loubry 29, Mukubu 5, Fobbs 20, Foerts 0, Palinckx 5, Davis 12, Van Buggenhout 6, Kotrulja 0, Mennes 1, Thomas 0, Aririguzoh 10