Inwoners Rome vrezen dat er seriemoordenaar zoals ‘Jack the Ripper’ rondloopt: drie prostituees vlak bij elkaar vermoord

De patrouilles in de wijk Prati zijn opgedreven en de politie roept sekswerkers op om goed voor elkaar te zorgen. Gevreesd wordt dat de moordenaar die donderdagavond toesloeg, nog slachtoffers zou maken. Dat het telkens om dezelfde dader ging, staat nu vast. Uit de autopsies blijkt dat de drie sekswerkers met hetzelfde mes zijn vermoord en dat ze gelijkaardige verwondingen vertoonden aan de buikstreek. De politie geeft verder geen details, maar zegt wel dat de dader meermaals heeft uitgehaald.

Het eerste lichaam, van een Chinese vrouw, werd donderdagmiddag gevonden door een buurman die van zijn werk kwam. Ze lag naakt op de overloop van haar appartement. De politie vermoedt dat de dader een klant was en dat ze nog geprobeerd heeft om te vluchten.

Toen de agenten de flat waar ze haar klanten ontving binnendrongen, troffen ze daar een tweede lichaam aan. Eveneens een vrouw van Chinese afkomt, en ook zij werd met messteken in de buik omgebracht. “Iedereen wist dat ze daar klanten ontvingen, het was hier vaak tot ’s nachts een komen en gaan van mannen”, verklaarde een buurvrouw.

Hun identiteiten zijn nog niet officieel bevestigd maar het zou om een 25-jarige en een 42-jarige gaan die met valse beloftes naar Europa kwamen en hier in de prostitutie werden gedwongen.

Camerabeelden

Terwijl het onderzoek in hun flat aan de Via Augusto Riboty nog volop aan de gang was, kreeg de politie een nieuwe oproep. Achthonderd meter verder, aan de Via Durazzo, was een derde moord ontdekt. Met hetzelfde wapen, zo zou later blijken. En opnieuw plantte de dader het mes verschillende keren in de buik van zijn slachtoffer.

Marta Castano Torres, een 65-jarige Colombiaanse, deelde haar appartement met haar zus en prostitueerde zich om haar dochter te kunnen onderhouden. Die zus, een transvrouw, ontving er ook mannen en ontdekte het drama.

De politie hoopt de dader nu snel te kunnen identificeren aan de hand van onder meer camerabeelden. In de buurt hangen nogal wat bewakingscamera’s, maar veel prostituees filmen hun klanten blijkbaar ook met een verborgen camera. Die beelden zouden nu cruciale informatie kunnen bevatten.