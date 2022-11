Baas vervult droom van één werknemer na loterij: “Ik kan het nog altijd niet geloven”

“Mijn droom is uitgekomen; ik kan het nog altijd niet geloven. Ik moest zelfs even gaan zitten”, zei een zichtbaar glunderende Christel toen een tv-ploeg van het TF1-journaal haar op kantoor kwam opzoeken. De 58-jarige administratief bediende, die al 20 jaar werkt bij het transportbedrijf met hoofdzetel in Saint-Priest (Rhône), huurt al haar hele leven en droomt al even lang van een eigen huis met een tuintje. Tot haar baas voor de 120ste verjaardag van het bedrijf met een knotsgek idee afkwam: elke medewerker mocht zijn ultieme droom noteren op een kaart en in een verzegelde doos stoppen. In september had de ‘patron’ al gezegd dat hij geen financiële beperking oplegde “zolang het redelijk bleef”. Eén van die dromen zou hij dan realiseren.

“Ik noteerde ‘een eigen huisje’, al besefte ik wel dat de kans zeer klein was, want we zijn in de hele groep met 1.100 collega’s.” En kijk... Christels wenskaart werd uit de doos gehaald. “Thuis vloeiden er heel wat tranen van vreugde”, vertelt ze. Welk huis ze precies voor ogen heeft, daar moet ze nog even over denken. “Maar wel eentje met een tuin. Ik ben graag buiten en heb zonlicht nodig.”

Mooi meegenomen: haar collega’s gunnen het haar van harte. “Natuurlijk had ik liever gewonnen, maar ik ben blij voor haar”, zegt de ene. “Ze werkt hier al 20 jaar, en ook al is het een gelukstreffer, ze verdient het écht”, klinkt het dan weer bij een andere collega.

Christels droom mag haar baas dan al een pak geld kosten – een ‘wereldreis’ of ‘het terugbetalen van een krediet’ was wellicht goedkoper geweest –, Jean-Alexandre Manchès bekijkt het alvast positief: “De media-aandacht die dit heeft opgeleverd, zal ons misschien helpen om nieuwe medewerkers aan te trekken. Want we hebben nog flink wat openstaande vacatures voor chauffeurs.”