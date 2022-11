© Tom Palmaers

Vrijdagavond rond 22 uur is een Landrover Defender tegen drie geparkeerde auto’s beland op de Luikersteenweg in Wimmertingen. Bij het ongeval vielen geen gewonden maar de ravage was groot. De voertuigen raakten zwaar beschadigd. Het ongeval gebeurde vlakbij het restaurant d’Entrecôte. maw