Tom Crabbe en Stan Dens blijven leider in Toekomstzesdaagse ondanks harde val: “Het was even schrikken”

Tom Crabbe en Stan Dens gaan ook na de vierde avond aan de leiding in de Gentse Toekomstzesdaagse. Het Belgische duo had vrijdag 71 punten bij elkaar gesprokkeld. Met 65 punten zijn Milan Van Den Haute en Jasper Bertels tweede. De Zwitsers Fabian Weiss en Damien Fortis zijn met 55 punten opgerukt naar de derde plaats.

Voor het eerst in deze Toekomstzesdaagse reden de deelnemende koppels een ploegkoers over 180 ronden. Net voor de eerste sprint gingen een pak renners tegen de piste. Weiss en Fortis namen die sprint voor hun rekening, voor Crabbe/Dens en Abma/Willemsen. Nadat de wedstrijd even geneutraliseerd werd; krikten de Zwitsers hun puntenaantal verder op, net als de Fransen Nicolas Hamon en Hugo Pommelet. Tom Crabbe en Stan Dens leverden ook hun deel van het spektakel. Uiteindelijk bleken Weiss en Fortis de sterksten met 35 punten. Hamon en Pommelet boekten 10 punten minder, Crabbe en Dens totaliseerden 20 punten. De leiders na de eerste avond, Michiel L’Eau en Lennert Bertels, pakten 13 punten. De tijdrit over 500 meter ging naar Milan Van Den Haute en Jasper Bertels.

“Het was even schrikken na die val”, zei Crabbe. “Ik ging hard tegen de piste, want ik kon geen kant meer uit. Ik wist dat het er hectisch aan toe ging gaan in die eerste ploegkoers. De blessures vallen nog mee. Ik heb er enkel wat schaafwonden aan overgehouden.”

“Ook na de val ging het er heel nerveus aan toe”, vertelde Dens. “Wij zijn het gewoon om met elkaar te rijden en dat is in ons voordeel. We waren heel de tijd redelijk bij de les. Hier en daar lieten wij een steekje vallen, maar we hebben nog wat tijd om dat allemaal bij te schaven. Eindwinst is nu wel het doel.”

De stand van de Toekomstzesdaagse na de derde avond:

1. Tom Crabbe/Stan Dens (Bel) 71 punten

2. Milan Van Den Haute/Jasper Bertels (Bel) 65

3. Fabian Weiss/Damien Fortis (Zwi) 55

4. Nicolas Hamon/Hugo Pommelet (Fra) 54

5. Elmar Abma)/Justus Willemsen (Ned) 49

6. Michiel L’Eau/Lennert Bertels (Bel) 41

7. Arthur Senrame/Renzo Raes (Bel) 37

8. Calum Moir /Matthew Brennan (GBr) 22

9. Benjamin Boos/Malte Maschke (Dui) 20

10. Harry Codd/Ben Wiggins (GBr) 15

Op 1 ronde:

11. Niccolo Galli /Mattia Pinazzi (Ita) 42

12. Peter Bheki/Philip Mathiesen (Den) 7