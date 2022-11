Presentator Matthijs Van Nieuwkerk “zaaide jarenlang angst” bij ‘De wereld draait door’: “De duivel leek in hem te kruipen”

Van Nieuwkerk was jarenlang de koning van de Nederlandse praatprogramma’s. Sinds 2008 presenteerde hij ‘De wereld draait door’, afgekort DWDD. Door zijn eigen stijl werd het programma een kijkcijferkanon. En werd hij de best betaalde presentator van Nederland. In 2015 zou hij een loon opgestreken hebben van 580.000 euro bruto. Na zijn afscheid in 2020 presenteerde hij bij ons Popquiz op VTM.

Twee jaar na de laatste aflevering pakt de Nederlandse krant De Volkskrant uit met een vernietigend dossier over de presentator. Hij zou jarenlang een angstcultuur gecreëerd hebben op zijn redactie. Tientallen oud-medewerkers van de NPO-talkshow getuigen in De Volkskrant over zijn stijl. Volgens hen werden ze medewerker op centimeters afstand “toegeschreeuwd, vernederd en geïntimideerd.” Het zou geleid hebben tot burn-outs en andere klachten. Herhaalde klachten zouden herhaaldelijk ingediend zijn bij de Nederlandse openbare omroep BNNVARA, maar daar zou nooit op zijn ingegrepen.

Van de zeventig medewerkers die de krant sprak, stellen er vijftig dat er sprake van was structureel grensoverschrijdend ­gedrag. Het gaat om tientallen incidenten. “Het was alsof de duivel in hem kroop”, beschrijft een redacteur.

Van Nieuwkerk reageerde intussen op de beschuldigingen. “Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm”, zegt hij. “Nu zitten we met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.”

Van Nieuwkerk kwam eerder al negatief in het nieuws. In juni kwam De Telegraaf al met een verhaal van een medewerker die het had over “monsterlijk gedrag”. De publieke omroep zei toen dat de werking van de redactie een continu aandachtspunt was.