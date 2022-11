Spaanse bondscoach lokt meteen meer dan 150.000 fans naar livestream voor open babbel: “En morgen doe ik het opnieuw”

Alsof de vele persconferenties in aanloop naar het WK nog niet genoeg zijn: Luis Enrique, bondscoach van Spanje, beantwoordde vrijdagavond één uur lang vragen van fans via Twitch. Dat is een streamingplatform waar vooral gamers live video’s op delen. Voor zover we weten een primeur in het internationale voetbal.

Iets over 20.00 uur vrijdagavond begon Luis Enrique te streamen, zijn eerste video ooit op Twitch. Op een bepaald moment waren er meer dan 150.000 fans live aan het kijken en aan het luisteren naar de Spaanse bondscoach.

Enrique nam eerst zelf het woord, maar beantwoordde daarna ook vragen van fans. Op de vraag wie zijn favorieten voor eindwinst op het WK zijn antwoordde hij: “Voor de zekerheid zou ik zeggen Brazilië en Argentinië. Dan Frankrijk, de huidige kampioen. Daarna komen Duitsland, Spanje, Nederland, Engeland en België.”

“Als wij niet winnen, wil ik dat Argentinië wint”, zei Enrique verder nog. “Een speler als Leo Messi moet met pensioen gaan met een wereldtitel op zak. Alhoewel ik denk dat hij het volgende WK ook wel nog kan spelen. Maar ik heb liever dat Spanje wilt. En ook Uruguay vanwege Luis Suarez, natuurlijk.” Enrique was tussen 2014 en 2017 coach van FC Barcelona en had Messi en Suarez onder zijn hoede. Samen wonnen ze onder meer de Champions League.

“Morgen opnieuw”

Zaterdag gaat Enrique gewoon opnieuw livestreamen. “Maar als ik er geen zin in heb, doe ik het niet. Zoals ik al eerder zei: dit hangt van niets of niemand af. Zolang ik het wil doen, doe ik het. En gezien de respons, ver boven mijn verwachtingen, zullen we hier morgen opnieuw zijn.”

Het is uniek dat een bondscoach zo open communiceert met fans, en dat in aanloop naar een groot toernooi. De bedoeling is dat Enrique gedurende het WK zal blijven streamen.

Spanje zit op het WK in Qatar in groep E. Volgende woensdag spelen de Spanjaarden hun openingsmatch tegen Costa Rica. Daarna kijken ze nog Duitsland en Japan in de ogen.