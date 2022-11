Keert beruchte ‘handelaar in de dood’ Viktor Bout straks terug naar Rusland dankzij gevangenenruil?

Rusland is hoopvol dat het een akkoord kan bereiken met de Verenigde Staten over een gevangenenruil. Daarbij zou dan de notoire Russische wapenhandelaar Viktor Bout naar zijn thuisland kunnen terugkeren. De VS willen graag de in Rusland opgesloten basketster Brittney Griner terug.

“We zijn nog niet tot een gemeenschappelijke deler gekomen, maar het staat vast dat Bout een van diegenen is over wie gesproken wordt”, verklaarde de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov. “We hopen natuurlijk op een positief resultaat”.

Viktor Bout, bijgenaamd “de handelaar in de dood”, was tot zijn aanhouding in 2008 in Thailand een van de meest gezochte wapenhandelaars ter wereld. Hij profiteerde van de val van de Sovjet-Unie om goedkope wapens te leveren aan dictators, rebellen of terroristen. Bout werd door Thailand uitgeleverd aan de VS en veroordeeld tot 25 jaar cel voor wapenleveringen aan de guerrilla in Colombia. De Russische autoriteiten proberen de man, die nog soldaat was bij de Russische luchtmacht, al lang weer naar Rusland te krijgen. Bout heeft ook een link met ons land: hij opereerde een tijdje vanuit Oostende.

Over de gevangenenruil zijn er al maanden contacten tussen de VS en Rusland. De kwestie zou bijvoorbeeld eerder deze week aan bod zijn gekomen tijdens een ontmoeting tussen CIA-directeur William Burns en zijn Russische ambtsgenoot Sergej Naryshkin in Turkije. De VS willen vooral een oplossing voor de Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, die in Rusland is veroordeeld voor een drugsdelict. Zij zou donderdag zijn overgebracht naar een strafkamp in de regio Mordovië, in het midden van Rusland.