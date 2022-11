Jonkvrouw Alexia Bertrand: de nieuwe staatssecretaris voor Begroting en telg van rijke familie

Jonkvrouw Alexia Marie Lucrèce Yveline Bertrand is de nieuwe staatssecretaris voor Begroting. De 43-jarige politica werd geboren in Wilrijk en ze is de dochter van Luc Bertrand, voorzitter van de holding Ackermans & van Haaren, een klinkende naam in de zakenwereld. Ze is Brusselse kopvrouw van de MR, maar het zat al langer goed scheef tussen haar en voorzitter Georges-Louis Bouchez. Via de Vlaamse liberalen zetelt ze nu toch in de federale regering.