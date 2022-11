Historisch: Verenigde Staten moeten eerste plaats op wereldranking basketbal afgeven aan Spanje

Het is de eerste keer sinds de invoerging van de ranking in 2010 dat de Amerikanen niet op nummer 1 staan. Met 758,6 punten scoort Spanje iets beter dan Amerika. (757,5 punten). Spanje is al jaren een wereldmacht in het basketbal. Met supersterren als Pau en Marc Gasol, Rudy Fernandez, Sergio Llull, Juan Carloz Navarro, Ricky Rubio en Sergio Rodriguez boekten het vele successen. Ook de nieuwe lichting bult van het talent. Op het WK in 2019 werd Spanje wereldkampioen, op de Olympische Spelen in Tokio bereikte het vorig jaar de kwartfinale en in september werd het Europees kampioen. Op het EK verloor het één wedstrijd: versus... de Belgian Lions.

Amerika werd dan wel olympisch kampioen in Japan maar gingen eruit in de kwartfinales van het WK en werden pas 3e op de America Cup 2022.

Belgian Lions dertigste

De rest van de top tien blijft ongewijzigd met (in volgorde) Australië (3de), Argentinië, Frankrijk, Servië, Slovenië, Litouwen, Griekenland en Italië dat op de tiende plaats fonkelt . De Belgian Lions leveren een plaats in en belanden op nummer 30 met 385,5 punten.