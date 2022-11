Telenet Giants Antwerp presenteert met Amerikaan Brandon Anderson MVP van de Portugese competitie

De 24-jarige Amerikaanse spelverdeler kan goed creëren voor zijn ploegmaats, heeft een sterke one on one en een prima outside shot (40% driepunter). Daarnaast is hij ook pijlsnel en kan hij uitstekend verdedigen. Brandon Anderson komt over van het Hongaarse Egis Kormend. Hij begon zijn profcarrière bij de Worcester Wolves in de British Basketball League (gemiddeld 16 punten, 3,5 rebounds en 4assists) en speelde vorig seizoen voor het Portugese Ovarense Basquetebol (17 punten, 4 rebounds en 6 assists).

Hij arriveert zaterdagochtend in België en we hopen hem volgende week te kunnen opstellen. Voor de competitiewedstrijd tegen Brussels (zaterdag 20 uur Lotto Arena) is het nieuw Amerikaans duo Spencer Butterfield en Desonta Bradford wel speelgerechtigd. Zij trainden de voorbije week zonder problemen mee met het team,” zei General Manager Eddy Faus.

De Antwerpse club stuurde onlangs de Amerikanen Mo Watson en Quentin Goodin door. Het interim-contract van de Amerikaan Avery Woodson wordt niet verlengd en ook hij is er vanavond in de partij tegen Brussels niet meer bij.