Thuisland moet in openingsmatch van het WK vooral blamage zien te vermijden: 26 Qatari? Da’s dan één Hans Vanaken

Alle morele discussies over de zin en onzin van een WK in Qatar ten spijt rolt zondag toch gewoon de bal. Het organiserende land neemt uiteraard de openingsmatch voor zijn rekening tegen Ecuador, niet meteen een affiche om van te watertanden. Een sportieve blamage vermijden, is de opdracht die coach Felix Sanchez en zijn 26 internationals wacht. Want overlopen van het talent doet de Qatarese nationale ploeg allesbehalve.