Waar is het lijk? Mysterieus moordonderzoek in Normandië zonder slachtoffer: “Nog nooit meegemaakt”

Het parket van Evreux in Normandië is een mysterieus moordonderzoek gestart. Er werd een man aangehouden die ervan verdacht wordt een vrouwelijke fietser te hebben aangereden en vermoord. Alleen: de identiteit van het slachtoffer is niet bekend, en er is ook geen lijk. De speurders trachten nu te achterhalen wat er precies gebeurd is op basis van een oproep tot getuigen.

De feiten zouden zich afgespeeld hebben op 9 maart van dit jaar. Een 46-jarige Pool, die in Saint-Pierre-du-Bosguérard in het westen van Frankrijk woont, zou een vrouw op een fiets hebben aangereden. De man was dronken, panikeerde en reed naar huis om een schop, om het slachtoffer te begraven. Maar toen hij terugkeerde, zou de vrouw nog geleefd hebben, en sloeg hij haar dood. Hij verborg haar lijk en fiets onder de grond. Zijn wagen gaf hij aan als gestolen, het voertuig werd een maand later verkoold teruggevonden. De man vertelde zijn (ex-)vriendin over de feiten, die later aangifte deed bij de politie.

De politie pakte de verdachte in juni op. Maar die gaf tot nu enkel tegengestelde verklaringen, waarin hij onder meer zei dat hij een grapje had gemaakt tegenover zijn vriendin, of waarbij hij toegaf het slachtoffer te hebben aangereden, maar de vrouw zou niet gewond zijn geraakt en gewoon vertrokken.

Er is slechts een klein stukje bewijs: foto’s van zijn auto waarop schade en bloed te zien is. “Maar we hebben geen lijk en kennen ook de identiteit van het veronderstelde slachtoffer niet”, aldus procureur Remi Coutin. Reden waarom het parket deze week een oproep tot getuigen lanceerde. “Ik ben 23 jaar magistraat, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, omschreef de Coutin het mysterieuze onderzoek. Ook Europol werd gecontacteerd, maar er konden nog geen verdwenen personen gelinkt worden aan het dossier.