Vrachtwagen verliest lading op rotonde in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Op de rotonde van de N72 tussen de Beringersteenweg en Kasteletsingel in Heusden-Zolder heeft een vrachtwagen vrijdagmiddag de lading verloren. De doorgang was volledig versperd en er ontstondeen lange file. Eerst werd alles gedaan om terug een normaal verkeer te krijgen, waarna de bestuurder de nodige documenten diende voor te leggen. Hij zal zich op later tijdstip voor de rechter moeten verantwoorden voor slechte zekering van de lading.

© Politie Heusden-Zolder

De verkeersdienst van Heusden-Zolder was in samenwerking met de federale Wegpolitie van Limburg toevallig bezig met een controle op de ladingzekering op het zwaar vervoer en op het gebruik van de gsm achter het stuur. Twee vrachtwagens hun lading was niet correct of onvoldoende gezekerd en ze kregen een onmiddellijke inning. Twee andere vrachtwagens waren dermate slecht gezekerd dat zij een pv kregen en zich op later tijdstip voor de rechter zullen moeten verantwoorden. Nog een andere vrachtwagen werd ter plaatse geïmmobiliseerd en mocht niet verder tot alles correct gestapeld en vastgemaakt was.

© Politie Heusden-Zolder

Twee bestuurders maakten gebruik van de gsm achter het stuur en kregen een onmiddellijk rijverbod van 8 dagen. Er was ook nog een pv voor rijden zonder gordel. Een bestuurder maakte misbruik van zijn beroepskentekenplaat. De nummerplaat werd in beslag genomen. Drie vrachtwagens werden geverbaliseerd voor het negeren van de zone verboden voor meer dan 3,5 ton.

maw/zb