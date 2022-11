Alexia Bertrand volgt De Bleeker op: nieuwe staatssecretaris ruilt MR in voor Open Vld nadat ze werd gepasseerd door Bouchez

Jonkvrouw Alexia Marie Lucrèce Yveline Bertrand is de nieuwe staatssecretaris voor Begroting. Bertrand was dé Brusselse kopvrouw van MR, de franstalige liberale partij. Maar het zat al langer goed scheef tussen haar en voorzitter Georges-Louis Bouchez. Zeker toen ze naast de post van minister van Buitenlandse Zaken greep. Via de Vlaamse liberalen zetelt ze nu toch in de federale regering.