Bart Swings kan opnieuw niet winnen en zit met een probleem: de Nederlanders hebben terug een spurtbom op de massastart

Na zijn vijfde plaats tijdens de eerste massastart van het wereldbekerseizoen (in het Noorse Stavanger) moest Bart Swings dit weekend tevreden zijn met een vierde stek. De teleurstelling viel van het gezicht van de olympische kampioen af te lezen in ‘zijn’ Heerenveen.

In Noorwegen werd Swings niet meteen op zijn geklopt. Er gingen al snel twee schaatsers lopen en onze landgenoot wilde niet als enige, zoals wel vaker, de kastanjes uit het vuur halen. De Nederlanders probeerden het wel, met veteraan Jorrit Bergsma en speerpunt Bart Hoolwerf, maar faalden in hun opzet. Conclusie: zege voor de verrassende Felix Rijhnen.

“Het moet niet steeds aan mij zijn om alles dicht te rijden”, reageerde Swings scherp. “Dat ga ik niet vanaf de eerste wereldbeker beginnen doen. De sprint? Daar zat ik wat te vroeg op kop.”

Voor aanvang van de massastart in Thialf, de thuisbaan van onze landgenoot, liet hij een beetje in zijn kaarten kijken. “Op de Winterspelen deed ik eigenlijk alles niet volgens plan (lacht), door alles dicht te rijden. Nu is het plan anders want je kan dat geen heel seizoen volhouden. Ik wil die druk niet altijd bij mezelf leggen, wat meer bluffen… Daar dienen de Wereldbekers voor richting WK. Maar je dwingt die status ook wat af. Het is zoals in de koers. Als Quick-Step heel sterk rijdt in het voorjaar, moeten zij de wedstrijd ook altijd dragen.”

En Swings reed in Heerenveen een quasi perfecte wedstrijd, zoals hij gepland had. Het regende aanvallen in de beginfase, maar er raakte nooit iemand ver weg. Bergsma, opnieuw hij, controleerde de boel terwijl de snelle Hoolwerf zich kon sparen in het peloton. Dat gold echter ook eens voor Swings, die eigenlijk geen klap te veel moest doen en zijn traditionele aanval inzette bij het ingaan van de slotronde. Maar deze keer werd onze landgenoot vakkundig overruled door Hoolwerf, die de laatste ronde domineerde… op z’n Swings. Onze landgenoot maakte onderweg ook nog eens een misslag en kon in de sprint geen enkele positie meer goedmaken. Het werd dus een 4de stek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Swings bleek diezelfde middag dus een beetje helderziend. “Er is nu opnieuw een snelle Nederlander bij, Bart Hoolwerf. Die toonde vorige week zijn snelheid, maar toen kon Oranje de boel niet bij elkaar houden. Ze zullen dus nu moeten bewijzen dat ze hun snelle man aan de finish kunnen krijgen. Hij is sowieso een nieuwe concurrent, vooral nu omdat mijn snelheid pas tegen het einde van het seizoen komt.”

Vorig seizoen verloor Oranje de snelle Arjan Stroetinga, die jarenlang een koningskoppel vormde met Bergsma. Die laatste mikte op de lange ontsnapping, Stroetinga op de sprint. Maar toen de Nederlandsers zonder sprinter kwamen te zitten, was hun rijk uit en was Swings helemaal de te kloppen man in het olympische seizoen. Een status die hij met verve waarmaakte door olympische kampioen te worden en de wereldbeker te winnen. Maar nu Oranje opnieuw over een topsprinter beschikt, liggen de kaarten anders. Er wordt nog steeds gekeken naar Swings, maar die is nu niet langer oppermachtig in de laatste ronde. Een probleem dus richting WK in maart.

© EPA-EFE

Bij de vrouwen was de overwinning wel voor de olympische kampioen, de Nederlandse Irene Schouten. En dat na een indrukwekkende solo. Sandrine Tas, de Belgische specialiste op dit onderdeel, haalde voor de tweede achtereenvolgende keer de finale en werd elfde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bij 37 (mannen) en 32 (vrouwen) inschrijvingen waren halve finales noodzakelijk om tot een eindstrijd van zestien schaatsers te komen. Swings eindigde in zijn reeks als vierde. Tas voldeed met haar zesde plek ook aan de eisen. Swings zet de driedaagse krachtmeting in Heerenveen voort met races op de 1.500 en 5.000 meter. Tas wil zich op het goede ijs van Thialf verbeteren op de 3.000 meter.