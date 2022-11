Vader die dochtertjes doodde bijna vier uur ondervraagd: “Hij is een gebroken man”

De 44-jarige Chris Vanhaverbeke die woensdagavond zijn dochtertjes Ona (5) en Maud (8) om het leven bracht in het West-Vlaamse Waardamme, is door de onderzoeksrechter aangehouden voor dubbele kindermoord. De man zat verwikkeld in een vechtscheiding en het ging hard tegen hard voor het hoederecht over de kindjes. Toen hij vernam dat hij zijn kinderen mogelijk zou verliezen, sloegen zijn stoppen door.

Chris Vanhaverbeke werd vrijdag bijna vier uur lang ondervraagd door de onderzoeksrechter. “Mijn cliënt heeft bijzonder veel spijt” zegt Frederiek Wauters, advocaat van de man. “Hij beseft wat hij gedaan heeft en is een gebroken man. Hij werkt goed mee met het onderzoek en heeft elke vraag van de onderzoeksrechter beantwoord. Die heeft de feiten minutieus overlopen.”

Vanhaverbeke bracht zijn dochtertjes woensdagavond om het leven door verstikking. Zijn ene dochtertje doodde hij in de woonst waar hij tot voor kort met zijn ex-vrouw samenwoonde, haar zusje bracht hij om in de naastgelegen vakantiewoning die ze verhuurden. Wellicht zodat een van beiden de doodstrijd van haar zusje niet zou moeten aanzien en ze niet in paniek zou slaan.

Het koppel zat al enkele maanden verwikkeld in een zware vechtscheiding. Het motief is ook daar te zoeken. Naast de verdeling van de bezittingen ging het er ook over het hoederecht over de kinderen hard aan toe. Maandagavond kreeg de man te horen dat hij zijn dochters mogelijk ging verliezen. Daarop zouden zijn stoppen zijn doorgeslagen en vatte hij het plan op om ze te vermoorden.

De stad Ruddervoorde heeft ondertussen een stilteplek ingericht ter ere van de overleden meisjes. De man werd door de onderzoeksrechter aangehouden voor dubbele kindermoord. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.