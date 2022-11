WK RETRO. Niemand mocht weten dat hij wegkwijnde: de veel te vroege dood van Papa Bouba Diop, Senegalese WK-held in 2002

Van de stoffige straten van Dakar via een schimmige Zwitserse derdeklasser naar een glansrol op het allerhoogste voetbaltoneel. Als de Senegalees Papa Bouba Diop op het WK 2002 het enige doelpunt in de openingswedstrijd scoort en zijn land naar een sensationele zege tegen wereldkampioen Frankrijk loodst, lijkt een perfect Afrikaans voetbalsprookje in de maak. Dat het sprookje te vroeg wordt afgebroken, weet dan nog niemand.