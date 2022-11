Genk

© Tom Palmaers

Vrijdagavond is op een vrachtschip in Genk een lek in de machinekamer vastgesteld. De brandweer van Genk kon tijdig ingrijpen om te vermijden dat de machines schade zouden oplopen. Met zware pompen werd het binnensijpelende water weggepompt. Hiermee wordt ook vermeden dat het schip zinkt. Het vrachtschip lag voor anker bij Interbeton in Genk, in de buurt van Westerring. maw