Oekraïne: “Dertig procent van grondgebied ligt bezaaid met mijnen”

Al sinds de uitbraak van het conflict in 2014 in het oosten van Oekraïne worden massaal landmijnen ingezet. In de regio’s Cherson en Mikolajiv wordt de ruiming van de explosieven voortgezet, klinkt het. Meer dan 8.000 vierkante kilometer zal ontmijnd worden.

De staatsdienst hoopt ook dat de stroomvoorziening in de heroverde gebieden de komende dagen hersteld wordt, zei voorzitter Sergej Kryk. Het zal verscheidene maanden duren voordat de infrastructuur in de regio Cherson hersteld is.