Verrassende 6-0-oplawaai voor Ronnie O’Sullivan op UK Championship: “Ik kreeg al wel vaker uppercut te verwerken”

‘s Werelds nummer één Ronnie O’Sullivan zal het UK Championship dit jaar geen achtste keer winnen. De toernooifavoriet werd vrijdagnamiddag in de kwartfinales met 6-0 uitgeschakeld door de Chinees Ding Junhui (WS-38). Het is de eerste keer dat O’Sullivan een whitewash incasseert in een Triple Crown.

“The Rocket” stapelde de fouten op in de eerste twee frames, Ding had ze maar op te rapen. De 35-jarige Chinees putte daar vertrouwen uit en potte breaks van 88, 94, 87 en 131 weg. O’Sullivan kwam alleen in het vierde frame, met vier puntjes, nog op het scorebord.

“Er zijn van die dagen dat niets lukt en vandaag was er zo een”, verklaarde O’Sullivan. “Ik speel al dertig jaar snooker en kreeg al wel vaker een uppercut te verwerken. Het is Ding zeker gegund. We zijn allemaal een beetje fan van hem. Het is geweldig om hem weer zo goed te zien spelen. Ik hoop dat hij het toernooi nu wint.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Tegen Ronnie O’Sullivan spelen is altijd moeilijk, maar vandaag had hij het duidelijk lastig”, reageerde “Enter the Dragon”. “In de eerste frames miste hij veel en dat haalde bij mij de druk van de schouders. Het kwam er alleen nog op aan gefocust te blijven. Natuurlijk wil ik het toernooi nog eens winnen, maar de weg is nog lang. Ik concentreer me nu alleen op de match van morgen.”

Ding won het toernooi in York al in 2005, 2009 en 2019. Voor een vierde eindzege moet hij in de halve finales eerst voor bij Tom Ford (WS-32), die Joe Perry (WS-30) met 6-4 uitschakelde. Een ronde eerder had Ford ook Luca Brecel (WS-11) uit het toernooi gewipt (6-3).