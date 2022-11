Het doek valt over de winkelketen Makro. Het enige bod dat op de hypermarkt is binnengekomen, was niet ernstig en is daarom ‘onontvankelijk’ verklaard. De zes winkels blijven wel minstens tot eind december open. De werknemers vinden intussen dat ze aan hun lot worden overgelaten. Bovendien wisselt de grootte van de kortingen in de winkels zo vaak, dat het personeel er stilaan dolletjes van wordt.