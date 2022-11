‘Ouders weer vertrouwen geven in hun crèche’, en vier andere taken voor de nieuwe topman van kinderopvang

Maandenlang weerstond Katrien Verhegge, de topvrouw van het Vlaamse Agentschap Opgroeien, de kritiek na de vele schandalen in de kinderopvang. Vrijdagmorgen stapte ze dan toch op. Omdat “de storm was uitgemond in een heel persoonlijke aanval”. Zelf wilde ze blijven vechten, maar na 15 jaar aan de top van de kinderopvang kleefden de problemen aan haar persoon, en zegde de politiek het vertrouwen op. Voormalig kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen neemt haar taak tijdelijk over. Er wacht hem een berg werk.