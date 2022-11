Roberto Martinez panikeert niet na nederlaag: “Dit is een wake-upcall”

“Dit is een wake-up-call.” Roberto Martinez gaf toe dat de Rode Duivels in Koeweit ondermaats presteerden tegen Egypte. “Maar we zullen ons herpakken woensdag.”

Wat liep er mis, coach?

“We hebben de wedstrijd niet opgevat zoals we dat hoorden te doen, alsof het een WK-match is. Daar ben ik ontgoocheld in. We kwamen niet in de buurt van wat we horen te brengen op een WK. De intensiteit ontbrak. Misschien ook omdat de spelers zagen hoe Batshuayi in het begin van de match bijna geblesseerd raakte en op de grond bleef liggen. Mogelijk is dat in de hoofden van sommigen gekropen, niemand wil het WK missen. Dit is een wake-upcall. Zeker omdat we geen drie weken voorbereiding hebben, het WK loert al om de hoek.”

Kan je dit nog keren tegen volgende week woensdag?

“(Snel) Ja, natuurlijk. We hebben genoeg ervaring om er woensdag te staan. Het is niet zo dat we plots tactisch iets moeten wijzigen, de mindset zat niet goed. Daar moeten we iets aan doen. Ik ga nu niet plots twijfelen.”

Maak je je dan toch geen zorgen?

“Neen, vergeet niet dat we al zes jaar samenwerken. We kennen mekaar, we weten hoe iedereen speelt en hebben alle nodige info. Alleen speelden we deze match niet op de juiste manier, namelijk als een echte WK-wedstrijd. Dan kan je niet verwachten dat je wint.”

Hans Vanaken kreeg de voorkeur op Tielemans en Onana.

“Hans’ laatste wedstrijd bij de nationale ploeg was eerder onfortuinlijk. Daarom vond ik het belangrijk dat hij opnieuw minuten kreeg. We weten welk niveau hij kan halen, dat toonde Hans ook op training. Daarom vond ik het logisch dat hij aan de aftrap stond.”

Wat vond je van de prestatie van Eden Hazard?

“Hij speelde zoals de ploeg. Na een wedstrijd als vanavond is het moeilijk om individuele prestaties te beoordelen. Eden maakte een uur vol, dat was het plan, dus op dat vlak maakte hij weer wat progressie.”

Is er nog nieuws over de blessure van Leandro Trossard?

“Ja, Leandro is opnieuw fit, hij zal zondag weer kunnen trainen en ook speelklaar zijn voor de wedstrijd tegen Canada volgende woensdag.”

Openda was wel een lichtpuntje.

“Loïs heeft getoond dat hij hier hoort te zijn. We namen drie diepe spitsen mee, normaal gezien doen we dat niet. Maar ik ben blij dat Openda erbij is en zich fit toont.”