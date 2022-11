Onze tv-tips: Russische spionage, oorlogsdrama en snobisme

Red Sparrow

VTM, za, 22.55u

Spionagefilm gebaseerd op het boek van Jason Matthews. Jennifer Lawrence speelt Dominika Egorova, een ballerina bij het Bolshoi Ballet. Op een dag kan ze niet langer werken, en valt de financiële steun weg. Nonkel Vanya (Matthias Schoenaerts), adjunct-directeur van de inlichtingendienst, kan helpen, maar vraagt daarvoor wel een kleine wederdienst. En dat loopt uit de hand. (tove)

De Oost

NPO3, za, 22u

Geprezen Nederlands oorlogsdrama waarin jonge Nederlandse topacteurs als Martijn Lakemeier en Jonas Smulders de hoofdrol spelen. De film gaat over een soldaat die in 1946 samen met vele anderen wordt uitgezonden om orde op zaken te stellen in Nederlands-Indië. De soldaat raakt in de ban van een charismatische legerkapitein, maar wanneer de oorlog escaleert vervaagt de lijn tussen goed en kwaad. (tove)

© k2 - Milan van Dril

Keeping up appearances

VTMGold, za, 21.40u

Eentje om graag nog eens terug te zien. Patricia Routledge, inmiddels een krasse negentiger, is weergaloos als de snobistische Hyacinth Bucket, of zoals zij het zegt Bouquet. Voortdurend probeert ze de schijn hoog te houden, wat niet makkelijk is met een marginale zus in de buurt. Inmiddels is de reeks 30 jaar oud, maar inhoudelijk blijft de reeks helemaal overeind. (tove)