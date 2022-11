“Iedereen probeert alle emoties een plaats te geven”: solidariteit overheerst in Waardamme na dubbele kindermoord

Oostkamp

In Oostkamp heerst nog steeds verwarring, boosheid, ongeloof en shock na de dubbele kindermoord van woensdagavond. Toen bracht de 44-jarige Chris Vanhaverbeke uit Waardamme zijn twee dochtertjes Maud (8) en Ona (5) om het leven. “Het is als een emotionele bom ingeslagen in de gemeenschap”, reageert burgemeester Jan De Keyser (CD&V), “maar je merkt de solidariteit tussen de burgers. Iedereen steunt elkaar.”